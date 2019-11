Facebook vs. Alphabet – welche ist die bessere Tech-Aktie?

Weitere Suchergebnisse zu "Alphabet A":

Große Technologieunternehmen scheinen die Welt im Sturm zu erobern, daher ist es nur nachvollziehbar, dass viele Investoren in diesen Sektor investieren wollen.

Schauen wir deswegen doch mal, welche der beiden „Big Tech“-Aktien – Social Media Riese Facebook (WKN: A1JWVX) oder Alphabet (WKN: A14Y6F), Muttergesellschaft des Suchmaschinenriesen Google – derzeit wie die langfristig bessere Investition aussieht.

Bevor wir ins Detail gehen, zeigt die folgende Grafik, wie sich die Aktien der beiden Unternehmen in den letzten fünf Jahren entwickelt haben. Kurz: Die Aktien beider Unternehmen haben sich in diesem Zeitraum deutlich besser entwickelt als der breite Markt, obwohl die Facebook-Aktie hier die Nase vorn hat.





Das breite Geschäft

Facebook und Alphabet haben eine weitere wichtige Gemeinsamkeit: Beide haben werbebasierte Geschäftsmodelle. Facebook, das 2004 gegründet und 2012 an die Börse gebracht wurde, ist dank seiner namensgebenden Plattform das führende Social-Media-Unternehmen. Es besitzt zudem Instagram und die Messaging-Anwendungen WhatsApp und Messenger. Im zweiten Quartal erwirtschaftete das Unternehmen mehr als 98 % seines Gesamtumsatzes mit digitalen Werbevermarktungen, während der Rest aus anderen Quellen wie Zahlungen und Verkäufen seiner Virtual-Reality (VR)-Headsets stammt.

Alphabet, das kürzlich seinen 21. Geburtstag feierte und 2004 an die Börse ging, dominiert den US-amerikanischen wie auch den weltweiten Suchmaschinenmarkt. Es ist auch auf viele andere Unternehmen ausgedehnt, von denen einige ebenfalls Geld aus Werbung generieren (wie etwa YouTube), und andere, die nicht auf Werbung basieren. Im zweiten Quartal stammten fast 84 % des Umsatzes aus dem Verkauf von Anzeigen, etwa 16 % aus der Kategorie „sonstige Erlöse“ von Google (hauptsächlich aus Cloud und Hardware) und weniger als 1 % aus anderen Wetten (sogenannte Moonshots).

Die wichtigsten Daten

Kennzahl Facebook Alphabet Hauptgeschäft Soziales Netzwerk und Messaging Suchmaschine Andere wichtige Geschäftsfelder Keine Viele – darunter Cloud Computing Service, Hardware (Android und Smart-Home), autonomes Fahren Marktkapitalisierung 539 Milliarden USD 861 Milliarden USD Erwartetes KGV 19,9 22,3 Fünf-Jahres-KG-Wachstum 1,4 2,0 Geschätztes Einnahmewachstum in den kommenden 5 Jahren* 22,2 % 12,6 %

*Schätzung der Wall Street. Quelle: Y! Finance und YCharts. Stand: 15.1o.2019

Bislang sieht Facebook zahlenmäßig besser aus, während Alphabet qualitativ stärker aussieht dank der Vielfalt und seines Engagements in einem sehr wachstumsstarken Raum (Cloud Computing) und einem weiteren Bereich, der mittelfristig an Fahrt gewinnen wird (autonomes Fahren).

Management

Beide Unternehmen werden von einem Gründer geleitet – Mark Zuckerberg bei Facebook und Larry Page (Mitgründer) bei Alphabet. Das ist für beide ein Vorteil, denn Studien haben gezeigt, dass von Gründern geführte US-Unternehmen langfristig die Performance an der Börse übertreffen.

Page bleibt eher im Hintergrund, was möglich ist, da Alphabets Google einen eigenen CEO, Sundar Pichai, hat, der bei vielen Veranstaltungen als Gesicht des Unternehmens auftritt. Während das Topmanagement sich in vielen wichtigen Aspekten gute Noten verdient, hat es bislang Skandale um sexuellen Missbrauch am Arbeitsplatz nur sehr schlecht behandelt.

Anfang des Jahres reichten Aktionäre eine Klage gegen Alphabet und bestimmte Führungskräfte ein, in der sie deren Handlungen für finanzielle Verluste und Reputationsschäden verantwortlich machten. Diese Maßnahmen beinhalten die Einbeziehung riesiger Auszahlungen in die Exit-Pakete der männlichen Topmanager von Google, die wegen sexuellen Fehlverhaltens angeklagt sind. Solche Maßnahmen sind nicht nur kostspielig, sie können auch die Stimmung im Konzern negativ beeinflussen.

Unterdessen wurde das Topmanagement von Facebook für den Umgang mit Datensicherheit und Datenschutz abgestraft. Man kann nicht anders, als zu dem Schluss zu kommen, dass das Unternehmen im Austausch gegen finanzielle Vorteile die Daten seiner Nutzer verkauft hat.

Das führte zum Cambridge-Analytica-Skandal, bei dem Facebook-Daten von etwa 50 Millionen Nutzern unbefugt weitergegeben wurden und der möglicherweise das Ergebnis der US-Präsidentschaftswahl 2016 beeinflusste. Das Unternehmen wurde von der Federal Trade Commission (FTC) mit einer Rekordstrafe von 5 Milliarden USD belegt.

Die bessere Aktienwette auf lange Sicht

Beide Unternehmen haben ihre Stärken und scheinen viel Wachstumspotenzial zu haben, haben aber auch Nachteile.

Allerdings denke ich, dass Facebook-Aktien kurz- bis mittelfristig die Nase vorn haben werden. Langfristig setze ich aber auf Alphabet. Warum? Nun, das Unternehmen ist diversifizierter, ist weniger vom sich ändernden Geschmack der Verbraucher abhängig – und die Verbraucher sind bekanntermaßen launisch – und wird wahrscheinlich weniger aufsichtsrechtlich geprüft als Facebook.

