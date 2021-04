Facebook und Adjust ermitteln wachstumsstärkste App-Kategorien weltweit: Spiele- und Unterhaltungs-Apps sind Spitzenreiter

Berlin (ots/PRNewswire) - Die globale App-Marketing-Plattform Adjust (https://www.adjust.com/) hat heute in Zusammenarbeit mit Facebook* den zweiten globalen Mobile App Growth Report (https://www.adjust.com/resources/ebooks/mobile-app-growth-report?utm_source=PressRelease) veröffentlicht. Der Bericht zeigt die außerordentliche Widerstandsfähigkeit der App-Wirtschaft mit dem stärksten Wachstum in APAC, MENA und Südamerika. Spiele ist die weltweit am schnellsten wachsende App-Kategorie mit Höchstwerten in Argentinien. Indien ist die am schnellsten wachsende Region insgesamt.Der Adjust Mobile App Growth Report in Zusammenarbeit mit Facebook stützt sich auf die Daten von fast 25.000 Apps aus 250 Ländern und 12 Kategorien, die im Jahr 2020 und 2019 in den App- und Google Play Stores veröffentlicht wurden. Anhand eines Growth Scores - App-Installationen pro Monat geteilt durch die monatlich aktiven Nutzer (MAU) - hat Adjust eine globale Karte erstellt, die Trends bei Apps außerhalb der großen, gesättigten Märkte festhält und zeigt, wo das größte Wachstumspotenzial liegt."Mobile Marketer brauchen heute mehr denn je eine Roadmap, um genau die richtigen Nutzer in den richtigen Regionen und an den richtigen Punkten entlang ihrer User Journey zu identifizieren", erklärt Andrey Kazakov, Chief Operations Officer von Adjust. "Marketer haben dank der Daten von Adjust in der Kombination mit den Facebook-Insights zu Präferenzen und Aktivitäten der Nutzer nun die Möglichkeit, ihre wertvollsten Nutzer gezielt anzusprechen und zu binden."Die stärksten App-Kategorien und Märkte im Überblick:- Spiele gewinnen weltweit: Anknüpfend an die Ergebnisse der Mobile App Trends 2020 ist die Kategorie Spiele wieder Spitzenreiter. Dies liegt vor allem an innovativen Geschäftsmodellen wie sogenannten hyper-casual Spielen, sofort spielbaren Angeboten, die mit einer einfachen Mechanik und schnellen Erfolgserlebnissen begeistern.- Lateinamerika dominiert die Kategorie Spiele. Eine wachsende, urbane Bevölkerung und einfachere Smartphone-Verfügbarkeit treiben hier ein rasantes Mobile-Wachstum voran. Drei der fünf führenden Länder im Bereich Spiele befinden sich in Lateinamerika, angeführt von Argentinien. Vietnam, Brasilien, China und Mexiko runden die Top 5 ab.- Indien ist der am schnellsten wachsende Markt insgesamt mit beständig steigender Smartphone-Nutzung. Bildung ist die am schnellsten wachsende App-Kategorie. Da sich aktuell ein hart umkämpfter Markt für Streaming und Over the Top Medieninhalte (OTT) abzeichnet, sollte aber auch die Kategorie Unterhaltung im Auge behalten werden.- Unterhaltung verzeichnet starkes Wachstum, insbesondere die Abo-Modelle bleiben ein spannender Trend. Laut einer von Adjust durchgeführten Untersuchung von Apptopia-Datensätzen setzen fast 80 Prozent der 225 Top-Apps im Google Play Store und fast 50 Prozent der 225 Top-Apps im App Store auf Abo-Modelle.- Korea und Vietnam führen in der Kategorie Shopping und sind in diesem Bereich die beiden am schnellsten wachsenden Märkte für Mobile-First-Angebote. Vor allem in Vietnam gibt es dank unerschlossener Märkte und kauflustiger Konsumenten für diese Apps noch massives Wachstumspotenzial. China, Ägypten und Kolumbien sind ebenfalls starke Performer im Bereich Shopping-Apps.Anhand der Erkenntnisse können Marketer eine effektive Strategie für genau die Märkte entwerfen, in denen ihre Apps das größte Wachstumspotenzial haben. Sie können damit maximal auf die Zielgruppe angepasste und personalisierte Nutzererlebnisse schaffen."Mobile Apps sind einfach ein globales Geschäft. Dank niedriger Markteintrittsbarrieren scheint der Anfang leicht, aber wer seine Märkte und Nutzer nicht versteht, scheitert ebenso leicht auch wieder," warnt Bryan Wang, Director of Marketing Science, Greater China Region & Gaming von Facebook. "Die Daten und Insights des Mobile App Growth Report können App-Marketern helfen, ihre Strategien für neue Märkte zu identifizieren und erfolgversprechende Maßnahmen effektiv umzusetzen."Weitere Trends und Insights lesen Sie im vollständigen Report, den Sie hier (https://www.adjust.com/resources/ebooks/mobile-app-growth-report/?utm_source=PressRelease) herunterladen oder hier (http://adjust.com/blog/facebook-and-adjust-on-the-app-economy) im Adjust-Blog nachlesen können.MethodikDer Adjust Mobile App Growth Report in Zusammenarbeit mit Facebook stützt sich auf die Daten von fast 25.000 Apps aus 250 Ländern und 12 Kategorien, die im Jahr 2020 und 2019 in den App- und Google Play Stores veröffentlicht wurden. Im Fokus des Reports steht die Performance der Apps: Der Growth Score wird anhand der Adjust-Datensätze aus der Gesamtzahl der App-Installationen pro Monat geteilt durch die Anzahl der monatlich aktiven Nutzer (MAU) je App-Kategorie und Land ermittelt, um so die Wachstumsrate aus Installationen im Verhältnis zur MAU-Basis aufzuzeigen.*Alle Daten stammen ausschließlich von der Adjust-Plattform. Es wurden keine Facebook-Daten für diesen Report verwendet.Über AdjustAdjust ist eine globale App-Marketing-Plattform für maximalen Datenschutz und hohe Performance-Standards. Die Plattform umfasst Lösungen für Attribution und Mobile Measurement, Fraud Prevention, Cybersecurity und Marketing-Automatisierung. 