Facebook stellt eine ehemalige Führungskraft von Vine ein, um dem Wachstum von TikTok entgegenzuwirken

Facebook (WKN:A1JWVX) besitzt das weltweit größte soziale Netzwerk und seine Apps ‒ einschließlich der Kernplattform, Messenger, Instagram und WhatsApp ‒ erreicht 2,7 Mrd. aktive Nutzer (MAUs) pro Monat. Doch ByteDances TikTok, das in den letzten fünf Jahren über 500 Mio. MAUs gesammelt hat, wird für Facebook zu einem Dorn im Auge.

Mit TikTok können die Nutzer kurze Videos erstellen, während sie mit Musik lippensynchronisiert werden. Es ähnelt Vine, der kurzen Video-App, die Twitter (WKN:A1W6XZ) erworben und anschließend verschrottet hat, aber es ist viel beliebter ‒ besonders bei jüngeren Nutzern weltweit.

Das in Peking ansässige ByteDance scheute sich nicht davor, Facebook herauszufordern. Anfang dieses Jahres stellte ByteDance Blake Chandlee, den ehemaligen VP of Global Partners bei Facebook, als neuen Leiter für strategische Partnerschaften bei TikTok ein. Vanessa Pappas, YouTubes globale Führungskraft für kreative Einsichten, wurde als erster General Manager von TikTok in den USA eingestellt.

Um ByteDance entgegenzuwirken, startete Facebook im vergangenen Jahr einen TikTok-Klon namens Lasso, aber Teamleiter Brady Voss trat kurz nach dem Start der App zurück. Facebook wird Lasso wahrscheinlich abschalten, aber es gibt immer noch neue Wege, um TikTok mit seinem neu geschaffenen NPE(New Product Experimentation)-Team zu kontern, das kürzlich den ehemaligen Weinmeister Jason Toff als Direktor für das Produktmanagement eingestellt hat.

Was macht die NPE-Anteilung von Facebook?

Die NPE-Abteilung von Facebook wird experimentelle verbraucherorientierte Apps entwickeln, um verschiedene Ideen und Funktionen auszuprobieren. Es ähnelt dem Area 120 bei Alphabets Google und Microsofts Garage, beides interne Inkubatoren, in denen Mitarbeiter verschiedene Projekte testen und die Reaktionen der Verbraucher messen können.

Toff arbeitete zuvor als Partner bei Area 120, was ihn zu einem idealen Partner für die NPE-Abteilung von Facebook macht. Toff hat auch umfangreiche Erfahrung im Streaming von Videos als General Manager für Vine und YouTubes Produktleitung, was darauf hindeutet, dass er mit der Entwicklung neuer, kurzer Video-Apps für Facebook beauftragt wurde.

Facebook erklärt, dass die NPE-Anteilung kleinere Apps viel schneller entwickeln, testen und beenden wird als die Muttergesellschaft, die traditionell Apps über längere Zeiträume testete, bevor sie sie wieder geschlossen hat.

Letztes Jahr hat Facebook mehrere Apps abgeschaltet, darunter den Android-Dialer Hello, die Fitness-App Moves und die anonymisierte Teenager-App Tbh. Facebook erwarb Moves im Jahr 2014, startete Hello im Jahr 2015 und kaufte Tbh Ende 2017. Facebook ließ auch seine Foto-Sharing-Apps Moments von 2015 bis 2019 laufen, bevor es den Stecker zog, und Lasso könnte bald diesem Friedhof von gescheiterten Apps beitreten.

Daher markiert der Start von NPE eine Rückkehr zu Facebooks älterem (und oft verzerrten) Mantra, in einem unter Quarantäne stehenden Inkubator „Dinge schnell zu testen und dann wieder zu beenden“. Facebook möchte wahrscheinlich, dass Toff hilft, neue Wege zu finden, um TikTok und anderen störenden Herausforderern zu begegnen ‒ aber ob sich diese Streuschussstrategie auszahlt, bleibt abzuwarten.

Kann Facebook das Wachstum von TikTok eindämmen?

TikTok hat eindeutig einen Vorteil im Short-Video-Markt. Es war laut Sensor Tower die am häufigsten heruntergeladene Nicht-Spiel-iOS-App der Welt im vergangenen Jahr. YouTube belegte den zweiten Platz, gefolgt von WhatsApp, Instagram und Messenger. Es war auch die viertgrößte heruntergeladene Non-Game-App auf Google Play hinter WhatsApp, Messenger und Facebook (in dieser Reihenfolge).

ByteDance erweitert das Ökosystem von TikTok mit Miniprogrammen für die App, mit denen die Nutzer Spiele spielen, einkaufen und andere Dienste nutzen können. Es verbindet TikTok auch mit anderen Anwendungen, einschließlich seiner Messaging-App Flipchat, der Video-Chat-App Duoshan und seiner Enterprise-Collaboration-Plattform Lark. Es überlegt sogar die Einführung eines Marken-Smartphones mit vorinstallierten Apps in China.

ByteDance verfügt auch über genügend finanzielle Mittel. Es wurde im vergangenen Oktober zum wertvollsten Start-up der Welt, nachdem eine große Investition über 3 Mrd. US-Dollar ihm eine atemberaubende Bewertung von 75 Mrd. US-Dollar bescherte. Das rasante Wachstum in China zwingt die Technologieriesen Baidu, Alibaba und Tencent auch dazu, ihre eigenen kurzen Video-Apps zu veröffentlichen, aber keine dieser Bemühungen scheint TikTok zu verlangsamen.

Kann Vines ehemalige Führungskraft einen TikTok-Killer schaffen?

Twitter kaufte Vine im Jahr 2012 und die Plattform erreichte im Jahr 2015 200 Mio. aktive Nutzer pro Monat. Doch schließlich „verwelkte“ es aufgrund des Ausscheidens seiner Mitbegründer, des Fehlens bedeutender Investitionen von Twitter und der Entscheidung von Twitter, sich auf Periscope als wichtigste Streaming-Video-Plattform zu konzentrieren.

Toff arbeitete von 2014 bis 2016 bei Vine, als die App schließlich eingestellt wurde. Wenn Twitter mehr Zeit und Geld in Vine investiert hätte, hätte es TikTok überflügelt. Toff erhält jetzt eine zweite Chance, eine neue Vine-ähnliche App für Facebook zu entwickeln ‒ aber es könnte eine große Herausforderung werden, da es auch anderen Technologieriesen nicht gelungen ist, das Wachstum von TikTok zu bremsen.

