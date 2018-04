Facebook muss in Deutschland trotz Daten-Skandal keinen Werbe-Boykott befürchten

Berlin (ots) - 18. April 2018 - Die großen Facebook-Werbekundenaus Deutschland halten dem sozialen Netzwerk trotz des Skandals umdie unerlaubte Weitergabe von Nutzerdaten die Treue. Das zeigt eineUmfrage des Wirtschaftsmagazins 'Capital' (Ausgabe 5/2018, EVT 19.April) unter den 25 Unternehmen mit den größten Online-Werbe-Etatsder letzten drei Monate. Keine der angefragten Firmen beabsichtigt,wegen des Skandals das Werbe-Engagement auf Facebook auszusetzen odergar zu beenden. Damit bleibt die Commerzbank, die Ende Märzangekündigt hatte, eine Facebook-Kampagne auf Eis zu legen, offenbarein Einzelfall."Wir erreichen über diesen Kanal viele unserer Kunden direkt undmit auf deren Interessen zugeschnittenen Angeboten", erklärt derVersandhändler Otto. Von der Automarke Kia heißt es, Facebookermögliche "zielgruppenspezifische Aussteuerung in einerGranularität, die wenige andere Medien bieten".Die Mehrheit der befragten Unternehmen betonte aber auch, manwerde den US-Konzern in Zukunft unter verschärfte Beobachtungstellen. "Wir betrachten die Entwicklung der Plattform aktuell mitSorge und verfolgen aufmerksam, wie es weitergeht", so ein Sprecherder Versicherungsgruppe HUK-Coburg. Hans-Christian Schwingen,Markenchef der Deutschen Telekom, äußerte sich gegenüber Capital.debesorgt: "Selbst wenn man zum Ergebnis kommt, dass sich Facebook reinrechtlich nichts zu schulden hat kommen lassen, so ist ihnen allemalFahrlässigkeit im Umgang mit den Daten ihrer Nutzer vorzuwerfen. Beiallem, was Facebook jetzt aufzuklären und zu tun gedenkt, steht derenGlaubwürdigkeit auf dem Spiel."Pressekontakt:Joachim Haack, PR und Kommunikation CAPITALc/o PubliKom Kommunikationsberatung GmbH,Telefon: 040/39 92 72-0, E-Mail: jhaack@publikom.comOriginal-Content von: Capital, G+J Wirtschaftsmedien, übermittelt durch news aktuell