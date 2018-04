Facebook macht jetzt auch benutzerdefinierte Chips

Wenn alle deine Kollegen die Entwicklung von spezifischen Chips für spezielle Zwecke untersuchen würden, würdest du das auch tun?

Für Facebook (WKN:A1JWVX) scheint die Antwort auf diese Frage „ja“ zu lauten. Technologieunternehmen haben in den letzten Jahren vermehrt Anstrengungen unternommen, ihre eigenen Chips zu entwickeln, abhängig nach Verwendungszweck oder dem Endprodukt, in das der Chip einfließen soll. Apple war in dieser Hinsicht schon früh Vorreiter und führte bereits 2010 den ersten kundenspezifischen A4-Chip ein. In den folgenden Jahren ist die Chip-Strategie des Mac-Herstellers nur noch ehrgeiziger geworden, und Apple entwirft jetzt mehr Chips als je zuvor.

Hardware ist schwer

Bloomberg berichtet, dass das soziale Netzwerk beginnt, ein Team von Halbleiteringenieuren aufzubauen, und verweist dabei auf öffentliche Stellenausschreibungen und anonyme Quellen. Facebook ist auf der Suche nach Kandidaten, die beim Aufbau von Systems-on-Chip (SoCs) und anwendungsspezifischen integrierten Schaltkreisen (ASICs) helfen können.

SoCs sind die Hauptprozessoren, die die meisten Workloads in mobilen Geräten bewältigen, während ASICs eher auf bestimmte Aufgaben ausgerichtet sind. Auch das Facebook-Tochterunternehmen Oculus stellt einen SoC-Architekten ein, da das Virtual Reality (VR)-Unternehmen die eigene Hardware weiter entwickelt. Abgesehen von einigen Hinweisen, dass Facebook benutzerdefinierte Chips für künstliche Intelligenz (KI) nutzen will, ist nicht klar, was das Unternehmen sonst noch im Sinn hat.

Wir wissen, dass Facebook am ersten Consumer-Hardware-Produkt (es ist nicht Oculus) arbeitet, das Berichten zufolge eine Art intelligenter Lautsprecher ist, der als „Portal“ bezeichnet wird und Videogesprächsfunktionen enthalten kann. Facebook hatte geplant, das Gerät auf der jährlichen F8-Entwicklerkonferenz im Mai vorzustellen, hat den Termin jedoch verschoben, sodass sich das Unternehmen nach dem Cambridge-Analytica-Skandal auf die Schadensbegrenzung konzentrieren kann.

Jeder macht das

Abgesehen von Apple wagt sich das Tochterunternehmen von Alphabet, Google, an kundenspezifische Chips, beginnend mit dem Pixel Visual Core, einem kundenspezifischen Bild-Coprozessor, den der Suchriese in die neueste Generation von Pixel-Smartphones eingebaut hat. Google-Hardware-Chef Rick Osterloh hat bestätigt, dass es weitere kundenspezifische Chips in der Pipeline gibt.

Im Februar meldete The Information, dass Amazon.com auch kundenspezifischen Chips entwickelt, um die Echo-Smart-Lautsprecher zu verbessern. Sie sollen Informationen lokal verarbeiten, anstatt sich ausschließlich auf die Cloud zu verlassen. Das würde die Geschwindigkeit, mit der Alexa reagieren kann, verbessern und die inhärente Latenz, die mit Cloud-Computing verbunden ist, reduzieren

Sogar der Elektroautohersteller Tesla will maßgeschneiderte KI-Chips entwickeln, die für semiautonome und autonome Fahrzwecke eingesetzt werden können, weshalb das Unternehmen 2016 den berühmten Chip-Architekten Jim Keller engagierte. CEO Elon Musk sagte kürzlich, dass Keller „die beste kundenspezifische KI-Hardware der Welt“ herstellen wird.

Die Hardwarestrategie von Facebook befindet sich noch im Anfangsstadium, aber angesichts des langen Zeithorizonts, der erforderlich ist, um kundenspezifische Chips auf den Markt zu bringen, ist es richtig, dass das soziale Netzwerk jetzt die Initiative ergreift.

Wirf dein Geld nicht länger zum Fenster raus! Fehler beim Investieren können dich Tausende von Euro kosten. Das Schlimmste daran: Du weißt vielleicht gar nicht, dass du diese Fehler machst. In diesem brandneuen Spezial Report von The Motley Fool haben wir Top Investoren aus der ganzen Welt befragt, was die schlimmsten Fehler in der Geldanlage sind und wie du sie vermeiden kannst. Klicke hier für den kostenlosen Zugang zu diesem Report.



John Mackey, CEO von Whole Foods Market, ist im Vorstand von The Motley Fool. Suzanne Frey ist Führungskraft bei Alphabet und Mitglied des Vorstands von The Motley Fool.

The Motley Fool besitzt und empfiehlt GOOGL, GOOG, AMZN, AAPL, Facebook und TSLA. The Motley Fool hat die folgenden Optionen: Long January 2020 $150 Calls auf AAPL und Short January 2020 $155 Calls auf AAPL.

Dieser Artikel wurde von Evan Niu, CFA auf Englisch verfasst und wurde am 19.04.2018 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.