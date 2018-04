Facebook läuft immer noch auf Hochtouren

Die negative Presse, die Facebook (WKN:A1JWVX) vom Missbrauch der Nutzerdaten erhalten hat, ist noch nicht abgeklungen, da veröffentlicht das Unternehmen seinen Quartalsbericht. Der Umsatz und das Ergebnis je Aktie stiegen sprunghaft an, die Zahl der monatlich und täglich aktiven Nutzer erhöhte sich weiter rapide.

„Trotz der großen Herausforderungen sind unser Unternehmen und unser Geschäft gut ins Jahr 2018 gestartet“, sagte CEO Mark Zuckerberg über das Quartal.

Hier ist ein genauer Blick auf die Ergebnisse des Quartals.

Datenquelle: Facebook Quartalsbericht für das erste Quartals. Tabelle: Autor.

Der Umsatz von Facebook im ersten Quartal stieg im Jahresvergleich um 49 % – eine Beschleunigung gegenüber dem Wachstum von 4 7% im vierten Quartal. Darüber hinaus war dieses Wachstum höher als das Wachstum von 47 %, das das soziale Netzwerk für das gesamte Jahr 2017 verzeichnet hatte.

Bei einem Anstieg der Betriebskosten um 39 % und einem Umsatzanstieg von 49 % stieg die operative Marge von Facebook im Jahresvergleich um 500 Basispunkte, was dem Unternehmen zu einem überproportionalen Wachstum des Nettogewinns und des Gewinns pro Aktie verhalf. Sowohl der Jahresüberschuss als auch das Ergebnis je Aktie stiegen gegenüber dem Vorjahr um 63 %.

Die höheren Betriebskosten von Facebook wurden in erster Linie durch einen Anstieg der Gesamtzahl der Vollzeitbeschäftigten um 48 % gegenüber dem Vorjahresquartal verursacht. „Wir konzentrieren uns auf den Ausbau des technischen Personals sowie auf eine Vielzahl weiterer Gruppen, die das Geschäft unterstützen“, sagte CFO David Wehner bei der Telefonkonferenz zum ersten Quartal.

Mit Blick auf die Zukunft sagte Zuckerberg, das Unternehmen werde „stark in Sicherheit und Privatsphäre investieren“. Es ist wichtig zu erwähnen, dass das Management der Ansicht ist, dass es gleichzeitig den Schutz der Privatsphäre der Nutzer stärken und gleichzeitig das Anzeigengeschäft weiter verbessern kann.

Beim Umsatz rechnet Facebook weiterhin mit einer Verlangsamung des Umsatzwachstums gegenüber dem Vorjahr.

Wie wir dachten, hat Facebook die jährlichen Wachstumsraten der Betriebskosten auf 50 % bis 60 % reduziert. Dem steht eine bisherige Prognose von 45 % bis 60 % gegenüber. „Diese Verkleinerung spiegelt die erheblichen Investitionen wider, die wir in Bereiche wie Sicherheit, Content-Übernahme und unsere langfristige Innovationen tätigen“, sagte Wehner.

Insgesamt unterstreichen die Ergebnisse des ersten Quartals die Dynamik des Unternehmens und festigen die Führung von Facebook als weltweit größtes soziales Netzwerk. Darüber hinaus sind der optimistische Ausblick und das Vertrauen des Managements in sein Geschäft angesichts der jüngsten negativen Medienaufmerksamkeit ermutigend.

