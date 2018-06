Facebook ist mit der zunehmenden Unruhe der Investoren konfrontiert

Facebook (WKN:A1JWVX) war in der vergangenen Woche Gastgeber der Jahreshauptversammlung, die lediglich daran erinnerte, dass CEO Mark Zuckerberg das Unternehmen mit absoluter Autorität regiert. Mit ca. 60 % des Stimmrechts kann Seine Zuckerstät jeden Vorstand oder offiziellen Antrag allein annehmen oder abwählen. Das Unternehmen hat die Abstimmungsergebnisse aller Anträge bekanntgegeben, darunter die Ablehnung eines Aktionärsantrags, der die Klassenstruktur von Facebook in eine einzige Klasse rekapitalisieren und die Aktien der Klasse B abschaffen würde.

Wie ich letzte Woche bereits geschrieben habe, wird die Endabstimmung von Bedeutung sein. Der Soziale-Netzwerk-Riese hat diese nun bei der SEC gemeldet, und die Ergebnisse zeigen, dass die Unruhe der Investoren steigt, da Facebook scheinbar jede Woche mit einem neuen Datenskandal Probleme hat.

Hier ist die offizielle Liste:

Wirf dein Geld nicht länger zum Fenster raus!

Fehler beim Investieren können dich Tausende von Euro kosten. Das Schlimmste daran: Du weißt vielleicht gar nicht, dass du diese Fehler machst. In diesem brandneuen Spezial Report von The Motley Fool haben wir Top Investoren aus der ganzen Welt befragt, was die schlimmsten Fehler in der Geldanlage sind und wie du sie vermeiden kannst. Klicke hier für den kostenlosen Zugang zu diesem Report.