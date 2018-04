Facebook: Das ist nicht zu glauben!

Liebe Leser,

es ging in den vergangenen Tagen für Facebook hin und her. Die Stimmung scheint vergleichsweise schlecht zu sein. Allerdings dürften die Kurse in den kommenden Tagen wieder reichlich Impulse haben, denn die Aktie gewann allein am Donnerstag teils mehr als 5 %, so die Analyse durch Chartanalysten. Damit deutet sich ein kleiner Befreiungsschlag an. Im Einzelnen: Die Aktie konnte sich ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Frank Holbaum.