Facebook eröffnet Digitales Lernzentrum in Berlin (FOTO)

Berlin (ots) -Sheryl Sandberg, COO von Facebook, hat heute in Berlin dasDigitale Lernzentrum eröffnet. Direkt am Potsdamer Platz gelegen,soll das Lernzentrum künftig ein Ort sein, an dem digitaleKompetenzen an jene vermittelt werden, die sonst keinen direktenZugang zu solchen Angeboten haben. Neben Programmierunterricht stehtdie Vermittlung von Medienkompetenz im Fokus. Das Projekt wurde vonFacebook ins Leben gerufen und als erste Partner konnten die ReDISchool of Digital Integration, die HABA Digitalwerkstatt, der VereinWege aus der Einsamkeit e.V. sowie das Projekt "Reporterfabrik" vonCorrectiv und Reporterforum gewonnen werden."Wir glauben, dass Technologie Menschen zusammenbringen und einigeder drängendsten gesellschaftlichen Herausforderungen lösen kann",sagte Sheryl Sandberg in ihrer Eröffnungsrede. "Aus diesem Grundhaben wir das Digitale Lernzentrum gegründet; ein Ort, an demMenschen digitale Kompetenzen unterrichten und lernen können", soSandberg weiter.Lokale Initiativen aus dem Raum Berlin können in den von Facebookbereitgestellten Räumlichkeiten Workshops für Bürgerinnen und Bürgergestalten, die sonst kaum Zugang zu solchen Angeboten haben - wiebeispielsweise Geflüchtete, Kinder oder ältere Menschen.Programmiersprachen können erlernt werden, aber auch der richtigeUmgang mit digitalen Medien sowie die reflektierte Nutzung vonMedieninhalten. Auch dem Anschein nach simple Fähigkeiten, wie dieBedienung eines Smartphones, sollen vermittelt werden.Sandberg betonte in diesem Zusammenhang: "Bildung ist alles - unddie soziale Integration ist eine der wichtigsten Herausforderungen,mit denen wir konfrontiert sind." Auch Anne Kjær Riechert,Mitgründerin und Geschäftsführerin der ReDI School of DigitalIntegration, sieht die Chancen, die das Lernzentrum bietet: "Ich binstolz, dass wir von Anfang an Teil dieses Projektes sein können, umMenschen zusammenzubringen und ich bin dankbar, dass wir endlichgeeignete Räumlichkeiten unter einem Dach für unsere Workshopshaben.""Das Digitale Lernzentrum bietet Lerninhalte, die auf dieLebensrealität und die Herausforderungen der Zukunft abgestimmtsind", sagte Verena Pausder, Geschäftsführerin der HABADigitalwerkstatt. David Schraven, Geschäftsführer von Correctiv, demersten non-profit Recherchezentrum in Deutschland, fügt hinzu: "Wirsind froh, das Lernzentrum als einen von mehreren Orten für unsereKurse nutzen zu können."Gemeinsames Ziel der vier Partnerorganisationen und Facebook istes, Menschen zu vernetzen, Medienkompetenz zu fördern und somitsoziale und wirtschaftliche Perspektiven zu eröffnen. Denn nur werüber diese digitalen Kompetenzen verfügt, kann die Gesellschaft vonheute und morgen mitgestalten.Mehr Informationen zu den Partnern finden Sie hier:ReDi School of Digital Integration: www.redi-school.orgHABA Digitalwerkstatt: www.digitalwerkstatt.deWege aus der Einsamkeit e.V.: www.wegeausdereinsamkeit.deProjekt Reporterfabrik von Correctiv und Reporterforum:https://correctiv.orgDigitales Lernzentrum:www.facebook.com/digitaleslernzentrumberlin