Facebook: Zuckerberg backt kleinere Brötchen

Tag Eins nach den Q2 Earnings schloss die Facebook-Aktie (WKN: A1JWVX) am Donnerstag an der NASDAQ mit einem Horror-Minus von -18,96%. Gegenüber dem Pre-Market zeigten sich immerhin leichte Erholungstendenzen. Alle Augen richten sich unterdessen nun auf Amazon (WKN: 906866), die ihre Wahnsinns-Zahlen gestern Abend präsentierten.

Während Amazon mit einem unglaublichen Anstieg des Nettogewinns (Ver-12-fachung) auf sich aufmerksam macht (wir berichten), geht es bei Facebook zukünftig wohl langsamer zu. Das Umsatzwachstum soll im hohen einstelligen Prozentbereich einbrechen und gleichzeitig die Kosten steigen – ein Gift-Cocktail für Aktionäre!

Im 2. Quartal generierte Facebook 13,23 Mrd. US$ an Umsätzen (+42%). Zukünftig will der HighTech-Konzern aus Palo Alto kleinere Brötchen backen. Offiziell heißt es:

Our total revenue growth rates will continue to decelerate in the second half of 2018, and we expect our revenue growth rates to decline by high single-digit percentages from prior quarters sequentially in both Q3 and Q4.