Facebook: Wie sollten sich Anleger nun verhalten?

Besonders im Blickpunkt steht an diesem Donnerstag die Aktie des Social Network-Konzerns Facebook, die rund 20 Prozent an Wert verliert. Der Grund: das Unternehmen hatte am Mittwochabend seine Zahlen zum zweiten Quartal veröffentlicht, die nachbörslich zu besagtem Kursrutsch führten. Schauen wir uns die Zahlen einfach mal gemeinsam an, um zu verstehen, ob der starke Abverkauf gerechtfertigt ist.

Die Zahlen im Blick: Gegenwind ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Alexander Hirschler.