Facebook: Widerstand DURCHBROCHEN!

kaum eine andere Aktie pulsiert so extrem wie Facebook. Verlor sie doch zu ihrem Börsenstart im Jahr 2012 in den ersten Monaten massiv an Wert um dann unaufhaltsam zu steigen. Bis heute. Die letzten Quartalszahlen im November 2016 verhagelten den Aktionären des Sozialen Netzwerks ein wenig die Stimmung. Die Anteilscheine eröffneten mit einer großen negativen Kurslücke, welche nun rund drei Monate Später wieder geschlossen ist. Das ist ein sehr bullisches Zeichen. Damit steht die Aktie nun kurz davor ein neues Allzeit Hoch zu generieren. Weniger als vier Prozent trennt das Papier nun nur noch von neuen Rekorden.

Probleme mit Fake News

Soziale Netzwerke sollen zukünftig wesentlich eindeutiger gegen sogenannte Hasskommentare vorgehen. Besonders solche welche eine Verleumdung nach sich ziehen oder Menschen persönlich beleidigen. Nach einem Plan der Bundesregierung sollen die sozialen Medien binnen 24 Stunden auf diese reagieren, sonst könnten vermehrt Bußgelder verhängt werden. Dafür wird es wohl zukünftig eine „Klick“ Möglichkeit geben. Hier können Nutzer Beiträge als „Fake“ markieren. Im Anschluss an einen Fake Meldung wird der Beitrag von Facebook geprüft. Aktuell können die Nutzer nur zwischen „Spam“, „unpassend“ und „nervig und uninteressant“ Beiträge für untauglich erklären.

Ein Gastbeitrag von Tobias Jauck.

