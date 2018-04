Facebook: Was erwarten Analysten von den Ergebnissen?

Facebook CEO Mark Zuckerberg hat in der vergangenen Woche mit den Aussagen vor dem US-Kongress den weiteren Einbruch der Aktie vorerst verhindern können. Der Wert hangelte sich wieder in den primären und aktuell noch intakten Aufwärtstrend, siehe Chart auf Wochenkerzenbasis unten. Dennoch bleibt der Korrekturtrend intakt und die Dynamik der jüngsten Erholung lässt zu wünschen übrig. In der nächsten Woche wird ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von David Iusow.