Facebook: Starke Vorstellung!

Das war schon ein beeindruckendes Tages-Plus: Am Donnerstag war die Facebook-Aktie mit einem Zuwachs von 14,47 Dollar bzw. ca. 9,1% auf 174,16 Dollar aus dem Nasdaq-Handel gegangen. Ein solches Plus bei einem so großen Titel kann sich auf Tages-Basis sehr sehen lassen! Antrieb für den schönen Kursgewinn waren natürlich die neuen Geschäftszahlen von Facebook. Diese hatten schließlich einen deutlichen Umsatzanstieg von ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Peter Niedermeyer.