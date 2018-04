Facebook: Die Schlinge zieht sich weiter zu!

Liebe Leser,

der Facebook-Skandal sorgt auch in Berlin weiterhin für Aufregung: Wie die Nachrichtenagentur Reuters am Donnerstag mitteilte, habe Bundesjustizministerin Katarina Barley (SPD) dafür plädiert, die geltenden Regeln für soziale Netzwerke möglicherweise zu verschärfen.

„Wir werden überprüfen, ob die Möglichkeiten der neuen europäischen Datenschutzverordnung ausreichen“, kündigte die Politikerin am Donnerstag in Berlin an. Die im Mai in Kraft tretende EU-Datenschutzverordnung soll die Weitergabe ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Marco Schnepf.