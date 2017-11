Facebook: Schlagzeilen bleiben für die Aktie ohne Folgen!

Liebe Leser,

Facebook gehört zu den Unternehmen, die im Rahmen der neuen Enthüllungen der sogenannten „Paradise Papers“ als mögliche Steuersünder identifiziert wurden. Dennoch hat sich das US-Unternehmen an der Börse auch in der bisherigen Woche etwas weiter nach oben schieben können. Die Aktie hatte erst am 1. November ein neues Allzeithoch bei 156,45 Euro markiert. Darüber sehen Chartanalysten Potenzial bis zur Eroberung der runden Grenze von 200 Euro. Sollte der Ausbruch über das bisherige Rekordtop gelingen, dann sei die Chance auf einen solchen Anstieg groß, heißt es.

Fundamental orientierte Analysten sind offenbar derselben Meinung. Immerhin meinen 100 % der Experten, Facebook sei ein „Kauf“, niemand „hält“ und auch niemand meint, die Aktie „verkaufen“ zu müssen. Unterstützungen finden sich aus charttechnischer Sicht weiterhin auf Höhe von 150 Euro sowie bei der früheren Widerstandszone um 145 Euro.

Technische Analysten: Aufwärtstrend beeindruckend!

Technische Analysten sind der Meinung, die Aktie sei im klaren Aufwärtstrend. Der Wert hat alle Trendpfeile nach oben gedreht und befindet sich gegenüber dem langfristig bedeutenden GD200 mit mehr als 13 % im Plus. Daher stehen die Chancen auf eine ausgedehnte Bewegung nach oben aus jeder Perspektive derzeit gut!

Ein Beitrag von Frank Holbaum.