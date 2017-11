Facebook: Quartalszahlen im Überblick!

Liebe Leser,

Facebook hat am Mittwoch die Quartalszahlen für das dritte Quartal vorgelegt. Die Analysteneinschätzungen wurden deutlich übertroffen, was den Aktienwert nachbörslich zunächst auf neue Allzeithochs angeschoben hatte. Doch kurze Zeit später brach der Wert erneut ein. Der Grund dafür lag in der Ankündigung des CEOs Mark Zuckerberg, die Profitabilität des Unternehmens könnte in naher Zukunft aufgrund von erhöhten Kapitalausgaben leiden. Diese fallen im Zuge der Sicherheitsvorkehrungen, Stichwort “Fake News”, an.

Steuerquote begünstigt Anstieg im durchschnittlichen Umsatz pro User

Der Umsatz fiel mit 10,33 Mrd. US-Dollar fast 5 % höher aus als die Schätzung der Analysten. Beim Ergebnis je Aktie wurde die Schätzung von 1,28 US-Dollar um 24,2 % übertroffen. Das Ergebnis lag demnach bei 1,59 US-Dollar je Aktie. Die Anzahl der monatlichen aktiven User lag bei 2,07 Milliarden. Analysten hatten mit 2,04 Mrd. gerechnet. Die Anzahl der täglichen aktiven User lag bei 1,37 Mrd., bei einer Erwartung von 1,35 Mrd.

Der durchschnittliche Umsatz pro User stieg auf 5,07 US-Dollar. Ein Anstieg von 7 % gegenüber dem Vorquartal sowie 26,43 % gegenüber dem Vorjahresquartal. Wie zerohedge berichtet, dürfte der Anstieg beim durchschnittlichen Umsatz jedoch nicht unwesentlich durch eine um 10 % niedrigere Steuerquote begünstigt worden sein. Die Kapitalausgaben beliefen sich auf 1,76 Mrd. US-Dollar.

Ein Beitrag von David Iusow-Klassen.