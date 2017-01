Facebook & Oculus: Wer hat’s erfunden?

Liebe Leser,

VR-Brillen sind die Zukunft der digitalen Unterhaltung – dahingehend sind sich viele Branchenkenner einig. Mehr und mehr Nutzer interessieren sich für die vielversprechende Technologie, die virtuelle Bilder entweder auf einem augennahen Bildschirm darstellen kann, oder diese gleich direkt auf die Netzhaut projiziert. Bereits während der 80er Jahre des letzten Jahrhunderts entwickelten Forscher entsprechende VR-Brillen, welche allerdings nie Fuß auf dem Massenmarkt fassen konnten. Erst in den vergangen Jahren konnte die Technik den Durchbruch schaffen.

ZeniMax vs. Oculus

Bekanntestes Beispiel einer VR-Brille ist sicherlich die Oculus Rift. Deren Produzent Oculus VR wurde vor zwei Jahren vom kalifornischen Social-Media Giganten Facebook geschluckt. Wie die FAZ nun berichtete, sieht sich Oculus VR durch eine Klage der Spiele-Holding ZeniMax Media konfrontiert. Konkret soll es hierbei um den bekannten Spielentwickler John Carmack („DOOM“) gehen, der vormals für ZeniMax arbeitete und nun bei Oculus beschäftigt ist.

Dieser solle mutmaßlich geheimes Betriebswissen von seinem ehemaligen Arbeitgeber verwendet haben, um bei der Entwicklung der berühmten Oculus Rift maßgeblich zu helfen. Die Vorwürfe gehen aber noch weiter. So solle die Fertigung der Brille überhaupt erst aufgrund der von Carmack mitgebrachten Informationen möglich gewesen sein. Der Entwickler sieht sich jedenfalls nicht in der Schuld, da ZeniMax eine entsprechende Einverständniserklärung im Vorfeld des Unternehmenswechsels erteilt habe.

VR-Markt wird boomen

Gerade in zukunftsträchtigen Geschäftsfeldern ist das Erlangen der Inventionshoheit ein überlebenswichtiger Kampf. Jedenfalls scheint der Aufschwung des VR-Marktes noch lange nicht am Ende zu sein. Sollten die Kinderkrankheiten der Technologie nachhaltig behoben werden, wird die Branche – meiner Meinung nach – in den kommenden Jahren und Jahrzehnten explosionsartig gen Himmel schießen.

Ein Gastbeitrag von Norman Stepuhn.

