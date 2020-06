Facebook: Hoffentlich bleibt Zuckerberg hart!

Schon am vergangenen Freitag ging die Aktie des weltgrößten Sozialen Netzwerks Facebook (WKN: A1JWVX) auf Tauchstation, verlor fast -10% an Wert. Grund hierfür war ein Aufruf zum Boykott von Werbung auf Facebook durch sogenannte Bürgerrechtsgruppen, dem erste Unternehmen nachkamen.

Konkret haben Gruppen wie die ADL (Anti-Defamation League), Color Of Change, Free Press, NAACP (National Association for the Advancement of Colored People) oder Sleeping Giants die Aktion #StopHateForProfit ins Leben ...





Um den vollständigen Artikel zu lesen klicken Sie bitte hier.