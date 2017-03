Facebook: Hervorragende Zahlen!

Liebe Leser,

Der Umsatz bei Facebook stieg um 54,2% auf 27,6 Mrd. $. In dieser Größenordnung bleibt Facebook einer der stärksten Wachstumswerte der Welt. Doch der Internetriese setzt nicht nur auf Wachstum, sondern auch auf Nachhaltigkeit. Trotz des starken Wachstums hat sich der Gewinn fast verdreifacht. Unterm Strich erwirtschaftete Facebook rund 10,2 Mrd. $ – ein beeindruckendes Ergebnis!

Wirft man einen Blick auf die Bilanz, zeigt sich, wie stark Facebook wirklich ist. Bei einer Bilanzsumme von fast 65 Mrd. $ beträgt die Eigenkapitalquote sensationelle 91,1%. Bei Wachstumswerten – gerade im Internet – ist man eher eine geringe Eigenkapitalquote gewöhnt, da Fremdkapital dringend gebraucht wird, um den Wachstumskurs zu befeuern.

Bei Facebook ist alles anders

Der Konzern hat praktisch eine Monopolstellung und deshalb auf dem Markt freie Hand. Dieser Wettbewerbsvorteil zeigt sich auch in der Bilanz. Facebook hat genügend freie Mittel, um selbst kurzfristig große Unternehmen aufzukaufen. Beim Umlaufvermögen stehen rund 9Mrd$ an liquiden Mitteln und 20,5 Mrd. $, die in kurzfristige Wertpapiere investiert sind, Verbindlichkeiten in Höhe von nur 2,9 Mrd. $ gegenüber. Sobald sich ein attraktiver Übernahmekandidat zeigt, wird Facebook zuschlagen.

Bis dahin muss sich der Konzern mit einigen Rechtsstreitigkeiten auseinandersetzen, wird aber langfristig weiter Erfolg haben.

Unternehmensporträt

Facebook wurde 2004 als erstes soziales Netzwerk gegründet und sollte anfangs nur die Studenten der Harvard University vernetzen. Mittlerweile sind über 1 Mrd. Nutzer registriert. Facebook finanziert sich ausschließlich über Werbeeinnahmen und Bezahldienste. Mittlerweile gehört Facebook zu den meist besuchten Websites weltweit. Mit den Übernahmen von WhatsApp und dem Fotodienst Instagram wurde das eigene Produktportfolio ordentlich aufgewertet.

Da wird Ihr Bankberater aber sicher fluchen …

… denn heute können Sie den Bestseller: „Gewinnen mit Übernahmen“ von Börsen-Guru Jens Gravenkötter kostenlos anfordern. Während andere Anleger ein Heidengeld für die geheimen Tipps ausgeben müssen, können Sie den Report über diesen Link tatsächlich vollkommen gratis anfordern. Jetzt hier klicken und schon bald mit Übernahmen reich an der Börse werden.

Ein Beitrag von Jens Gravenkötter.