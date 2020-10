Facebook: Guter Freund von nebenan!

Facebook Inc (NASDAQ:FB) arbeitet an einem Dienst, der es seinen Nutzern ermöglichen würde, sich mit ihren Nachbarn in Verbindung zu setzen, um engere Interaktionen zwischen Menschen anzuregen, die in der Nähe voneinander wohnen, berichtete Bloomberg am Dienstag.

Was geschah

Das neue Feature wird es dem von Mark Zuckerberg geführten Unternehmen ermöglichen, ähnliche Dienstleistungen wie Nextdoor Inc. anzubieten, das laut Bloomberg einen Börsengang plant.

Der ...



