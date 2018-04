Facebook: Gibt es jetzt mehr Transparenz?

Lieber Leser,

gehören Sie auch zu den Betroffenen des Facebook-Datenskandals? An diesem Montag will das Unternehmen seine Nutzer aufklären, ob und in welchem Ausmaß ihre Daten an die umstrittene Analysefirma Cambridge Analytica weitergereicht wurden. Direkt Betroffene sollen das über einen Hinweis ganz oben im Newsfeed des Sozialen Netzwerks einsehen können.

Neben den direkt Betroffenen wendet sich Facebook auch an alle anderen Nutzer: Ein ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Claudia Wallendorf.