Facebook: Geht der Aktie die Luft aus?

Zwar konnte die Facebook-Aktie in der hinter uns liegenden Woche ihr Allzeithoch von 222,63 auf 222,75 US-Dollar verbessern, doch das neue Hoch konnte nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Kraft der Bullen erschöpft war und eine Konsolidierung begann. Sie hat zum Ende der Woche deutlich an Fahrt aufgenommen, sodass der Wert am Freitag im Tief bis auf 216,11 US-Dollar zurückfiel.

