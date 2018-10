Facebook: Es bleibt spannend!

Liebe Leser,

wie es scheint, überzeugen die Details zu Facebook derzeit nicht unbedingt. Dies berichtete Jens Becker letzte Woche in einer Analyse.

Der Stand! Am 10.10.2018 um 22:01 Uhr notierte die Facebook-Aktie an der heimatlichen Börse NASDAQ GS in der Branche „Telekommunikationsdienste“ bei 157,91 USD. Die Entwicklung! Das Anleger-Sentiment ist vor allem von negativen Meinungen und negativen Themen geprägt. Auf der analytischen Seite gab ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Jennifer Diabaté.