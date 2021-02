Facebook: Erst Australien, nun der Rest der Welt?

Facebook Inc. (NASDAQ:FB) und die Alphabet Inc. (NASDAQ:GOOG) (NASDAQ:GOOGL) Tochtergesellschaft Google werden australische Medien für Nachrichteninhalte bezahlen müssen, eine Entwicklung, die in anderen Teilen der Welt nachgeahmt werden könnte, berichtete Bloomberg am Mittwoch.

Was geschah

Das Parlament des Landes verabschiedete das Gesetz am Donnerstag (Ortszeit).

Das Parlament des Landes verabschiedete das Gesetz am Donnerstag (Ortszeit).

Australiens Schatzmeister Josh Frydenberg sagte, dass das neue Gesetz sicherstellen wird, dass "Nachrichtenmedienunternehmen für die Inhalte, die sie generieren,



