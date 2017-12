Facebook: Die Erfolgsgeschichte setzt sich fort!

Liebe Leser,

Facebook hat sich im 1. Halbjahr eindrucksvoll entwickelt. Der Umsatz stieg um 46,8% auf 17,4 Mrd $. Der Gewinn verbesserte sich dabei um 71% auf 2,36 $ pro Aktie. Die Erfolgsgeschichte setzt sich fort. Schon jetzt hat Facebook mehr Nutzer als China Einwohner. Diese Marktmacht ist wirklich beeindruckend. Zwar lässt das Wachstum in den führenden Industriestaaten etwas nach, dafür kommt der Trend in den Schwellen- und Entwicklungsländern gerade erst richtig an.

Facebook und Alphabet haben sich den Werbemarkt geschickt untereinander aufgeteilt

Facebook wird mit seinem gleichnamigen sozialen Netzwerk und dem Instant-Messenger-Dienst WhatsApp sowie dem Fotoblog-Netzwerk Instagram sein Wachstum in den nächsten Jahren problemlos fortsetzen können. Der Werbemarkt im Internet gewinnt immer mehr an Bedeutung. Namhafte Unternehmen investieren Millionensummen in Influencer, Blogger oder Hobbymodels. Deren Marketingpotenzial wurde jahrelang unterschätzt. Facebook hat aber schon damals die entsprechende Infrastruktur aufgebaut, um jetzt ganz vorne mitzuspielen.

Einen wirklichen Konkurrenten gibt es nicht. Allenfalls Alphabet kann noch mit der Erfolgsgeschichte von Facebook mithalten. Allerdings haben die beiden US-Konzerne den Werbemarkt geschickt untereinander aufgeteilt und kommen sich so nur bedingt in die Quere. Künftig sollen in den verschiedenen Netzwerken noch weitere Werbeplätze eingebaut werden. Besonderes Aufsehen erregte hier vor allem ein angekündigter Werbebanner im Messenger-Dienst WhatsApp.

Ein Beitrag von Volker Gelfarth.