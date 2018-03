Facebook: Datenpanne lässt Aktie tief fallen!

Liebe Leser,

die Datenpanne bei Facebook könnte eine der größten der Geschichte werden. Der ehemalige Datenschutzbeauftragte von Facebook sieht auch eine Mitverantwortung beim Netzwerk selbst. Doch was ist genau passiert? Die Datenanalyse-Firma Cambridge Analytica hat Millionen Daten von Nutzern des Netzwerks nicht gelöscht und damit wohl auch den Präsidentschaftswahlkampf in den USA beeinflusst, so der Vorwurf.

Ein Beitrag von Johannes Weber.