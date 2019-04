Facebook-Chef spricht auf Entwicklerkonferenz F8

SAN JOSE (dpa-AFX) - Facebook -Chef Mark Zuckerberg wird am Dienstag weitere Einblicke in die künftige Strategie des weltgrößten Online-Netzwerks geben.



Zuckerberg eröffnet die hauseigene Entwicklerkonferenz F8 im kalifornischen San Jose (ab 19.00 Uhr MESZ).

Facebook war in den vergangenen Monaten so stark in die Kritik geraten wie nie zuvor. Ein Auslöser war zuletzt das Live-Video des Anschlags auf zwei Moscheen im neuseeländischen Christchurch, das der Attentäter über die Facebook-Plattform gesendet hatte. Zuvor stand das Online-Netzwerk schon lange wegen des Datenskandals um Cambridge Analytica unter Druck. Zuckerberg hatte zuletzt unter anderem angekündigt, Facebook stärker auf verschlüsselte Kommunikation über Chatdienste wie WhatsApp und Messenger auszurichten./so/DP/jha