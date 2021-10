Facebook: Arbeiten an Lösung für Ausfall

MENLO PARK (dpa-AFX) - Facebook arbeitet auch rund vier Stunden nach Beginn seines großen Ausfalls immer noch daran, die Dienste wieder in Gang zu bringen.



"Wir haben Netzwerk-Probleme" und die Teams arbeiteten so schnell wie möglich, schrieb Technologiechef Mike Schroepfer am Montag bei Twitter.

Bei Facebook waren zuvor nicht nur die Plattform des Online-Netzwerks ausgefallen, sondern auch die zum Konzern gehörenden Dienste WhatsApp und Instagram. Internet-Experten vermuteten einen Fehler in Einstellungen für die Infrastruktur, über die Nutzer Facebooks Ressourcen erreichen. Dadurch seien die Dienste nicht mehr erreichbar geworden./so/DP/he