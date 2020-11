Facebook: Anbiedern bei Biden?

Facebook, Inc (NASDAQ:FB) will sich mit der neuen Biden-Administration anfreunden, um die Gefahr schwerer Regulierungen oder einer Auflösung während der Amtszeit des designierten Präsidenten Joe Biden abzuwehren, berichtet die Financial Times.

Was geschah

Der von Mark Zuckerberg geführte Social-Media-Riese plant Berichten zufolge eine Reihe von Initiativen, die mit Bidens obersten Prioritäten übereinstimmen. Facebook beabsichtigt, Fehlinformationen rund um die Coronavirus-Pandemie zu bekämpfen und Bannerwerbung zu veröffentlichen,



