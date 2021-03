Facebook Aktie: Deshalb warnt dieser Professor vor Techaktien!

Der jüngste, von der Technologiebranche angeführte Aufschwung an der Nasdaq könnte nur von kurzer Dauer sein, so Jeremy Siegel, ein Finanzprofessor an der Wharton School, wie CNBC am Dienstag berichtete. Siegel war weniger als optimistisch für den Tech-lastigen Index, der am Dienstag fast 3,7% zulegte und damit den besten Tag seit November verzeichnete. Siegel assoziierte höhere Zinssätze und Optimismus auf Wiedereröffnungen, ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



