Facebook-Aktie: Das sollten Sie auf jeden Fall beachten!

Liebe Leser,

die Aktie von Facebook ist zuletzt deutlich unter Druck geraten. Nun aber befreit sich das Unternehmen an den Aktienbörsen zusehends aus der Umklammerung. Es sieht so aus, als könne der Titel jetzt wieder in den charttechnisch – eindeutigen – Aufwärtstrend gelangen. Die Notierung ist am Dienstag immerhin weiter geklettert. Dabei ist der Wert formal noch im Abwärtstrend. Je näher aber

Ein Beitrag von Frank Holbaum.