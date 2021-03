Facebook Aktie: Der riesen VR/AR Hype!

Facebook Inc. (NASDAQ:FB) hat fast 10.000 Mitarbeiter in seiner Gruppe, die Augmented- und Virtual-Reality-Geräte entwickelt, laut einem Bericht von The Information (via the Verge).

Was passiert ist

Laut dem Bericht, der sich auf interne Organisationsdaten beruft, arbeitet fast ein Fünftel der weltweiten Facebook-Belegschaft in der Abteilung Reality Labs des Unternehmens.

