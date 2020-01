Facebook Aktie: Das kommt 2020 auf die Aktionäre zu!

Allen Unkenrufen zum Trotz konnte die Aktie von Facebook im Jahr 2019 wieder einmal deutlich zulegen. Das soziale Netzwerk denkt jedoch gar nicht daran, sich auf diesen Erfolgen auszuruhen, sondern arbeitet schon an den nächsten Neuerungen. Anfang 2020 soll in Europa die neue Dating-Plattform an den Start gehen, welche in den USA schon seit einigen Monaten angeboten wird. Damit begibt sich ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung