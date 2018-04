Facebook: Die Aktie gerät noch einmal unter Druck – wie geht es weiter?

Liebe Leser,

Facebook hat am Dienstag wieder Federn lassen müssen. An sich war die Aktie in den vergangenen Tagen wieder etwas stärker geworden. Nun lassen die positiven Vorzeichen nach, heißt es mit Blick auf einen Tagesverlust in Höhe von annähernd 2 %. Die Aktie könne demnach in den kommenden Tagen weiter unter Druck geraten, so die Chartanalysten. Wirtschaftlich bedeutend war, dass die ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Frank Holbaum.