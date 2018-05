Facebook-Aktie: Zuckerberg zaubert wieder was Neues aus dem Hut!

Nachdem zumindest subjektiv die Interaktionen der Nutzer auf Facebook in letzter Zeit zurückgingen (dies kritisierte ich bereits in vorherigen Analysen), zaubert Facebook-CEO Mark Zuckerberg nun etwas völlig Neues aus dem Hut. Zuckerberg teilte auf einer Konferenz in Kalifornien mit, dass es demnächst eine Dating-Funktion auf Facebook geben werde. Demnach gebe es rund 200 Millionen Nutzer, die ihren Beziehungsstatus als „single“ angegeben ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Johannes Weber.