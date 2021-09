Facebook Aktie: Zuckerberg verkauft 29,11 Millionen Dollar in Aktien!

Mark Zuckerberg, COB And CEO bei Facebook (NASDAQ:FB), hat am 2. September einen großen Insider-Verkauf getätigt, wie aus einem neuen SEC-Filing hervorgeht.

Was geschah

Ein Formular 4, das am Donnerstag von der U.S. Securities and Exchange Commission eingereicht wurde, zeigt, dass Zuckerberg 77.300 Facebook-Aktien zu einem Preis von 377,69 $ pro Aktie verkauft hat. Die Gesamttransaktion belief sich auf 29.109.544 $.

