Facebook Aktie: Wochenanalyse von Finanztrends!

Weitere Suchergebnisse zu "Brenntag":

Liebe Leser,

es war keine gute Woche für die Facebook-Aktie. Diese hat bereits am Montag mit einem starken Down-Gap eröffnet, und notierte am Freitagvormittag (MEZ), im Vergleich zum Schlusskurs aus der vergangenen Woche, mit einem Minus von über 11 %. Charttechnisch betrachtet besteht noch Luft bis zur unteren Trendlinie des primären Aufwärtstrends. Diese verläuft bei 156,50 US-Dollar je Aktie, was einem weiteren ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von David Iusow.