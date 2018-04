Facebook Aktie: Wochenanalyse!

Liebe Leser,

die Facebook-Aktie war in dieser Woche definitiv ein Medienmagnet. Grund dafür dürften die beiden Anhörungen von CEO Mark Zuckerberg vor dem US-Kongress am Dienstag sowie Mittwoch gewesen sein. Anleger honorierten den Ausgang der beiden Anhörungen, wie es scheint, denn die Aktie schafft in der Spitze zunächst ein Plus von 7 % und notiert am Freitagnachmittag vor US-Börseneröffnung mit einem Plus ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von David Iusow.