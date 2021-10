Facebook-Aktie: Will 10.000 Arbeitsplätze in der EU schaffen!

Facebook Inc (NASDAQ:FB) erklärte am Sonntag, dass es in den nächsten fünf Jahren 10.000 neue Arbeitsplätze in der Europäischen Union schaffen wird.

Das Social-Media-Unternehmen erklärte, dass die Neueinstellungen auf den Aufbau des Metaversums” abzielen – ein Verweis auf gemeinsame Online-Erfahrungen, die Technologien wie virtuelle und erweiterte Realität nutzen.

"Im Mittelpunkt steht die Idee, dass durch die Schaffung eines größeren Gefühls der virtuellen



