Facebook Aktie: Wie wird Meta das Metaverse monetarisieren?

Das Metaverse ist (vorerst) ein Konzept. Ein Konzept, das Facebook (NASDAQ:FB) dazu veranlasst hat, sein Branding in Meta zu ändern und mit der Entwicklung der Infrastruktur eines Meta-Universums zu beginnen. Das Unternehmen hofft, dass der drastische Schwenk, den Facebook vorzunehmen versucht, es an die Spitze der “nächsten Grenze” des Internets bringen wird, so wie es vor anderthalb Jahrzehnten der Fall war, ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung