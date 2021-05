Facebook-Aktie: WhatsApp klagt in Indien!

Der Messaging-Dienst WhatsApp von Facebook Inc. (NASDAQ:FB) hat eine Klage gegen die indische Regierung eingereicht, um neue Regeln für Social-Media-Unternehmen zu blockieren, die am Mittwoch in Kraft treten, berichtete der Indian Express.

Was geschah

WhatsApp reichte die Klage am Dienstag vor dem Delhi High Court ein, so der Bericht. Die Beschwerde stellt eine der neuen Regeln in Frage, die von Social-Media-Unternehmen verlangt, Vorkehrungen für ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung