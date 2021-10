Facebook-Aktie: Was wird der Whistleblower aussagen?

Ein zweiter Whistleblower von(NASDAQ:FB) hat getwittert, dass er bereit ist, vor dem Kongress auszusagen, berichtet die New York Post. Die ehemalige Facebook-Datenwissenschaftlerin Sophie Zhang behauptete, einer nicht näher bezeichneten US-Strafverfolgungsbehörde Dokumente vorgelegt zu haben, die “mögliche kriminelle Verstöße” belegen. Zhang gab an, 2020 privat vor einem Ausschuss des Europäischen Parlaments ausgesagt zu haben. Am Tag ihrer Kündigung stellte ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!