Facebook Aktie: Was ist an den Rassismusvorwürfen dran?

Die U.S. Equal Employment Opportunity Commission (Kommission für Chancengleichheit am Arbeitsplatz) hat eine Untersuchung gegen Facebook eingeleitet, nachdem Bewerber, denen eine Stelle verweigert wurde, Beschwerde eingereicht haben, dass Facebook sie diskriminiert hat. Die Kommission untersucht Facebook, Inc. (NASDAQ:FB) für rassistische Voreingenommenheit bei der Einstellung und hat die Sonde als "systemisch" bezeichnet, Reuters berichtet, unter Berufung auf Anwälte, die die Bewerber vertreten.



