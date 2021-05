Facebook-Aktie: Was Sie zum Start von “Live Shopping Fridays” wissen sollten!

Facebook, Inc. (NASDAQ:FB) kündigte am Dienstag eine neue Funktion in seiner Flaggschiff-Facebook-App an, um vom Online-Shopping-Rausch zu profitieren, der durch die Pandemie COVID-19 ausgelöst wurde.

Was geschah

Facebook führte den “Live Shopping Fridays” ein, der am 16. Juli startet und Live-Videos von Beauty- und Modemarken zeigt.

Facebook-Nutzer können auf “Live Shopping” auf der Facebook-Seite der jeweiligen Marke zugreifen, oder indem sie die Registerkarte “Shop” ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung