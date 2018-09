Facebook-Aktie: Trendlinie bewahrt den Kurs vor Schlimmerem!

Vom 26. bis zum 27. Juli verlor die Facebook-Aktie auf einen Schlag mehr als 20 Euro an Wert. Seitdem verläuft der Kurs in einer abwärtsgerichteten Bewegung. Immerhin ist die Aktie seit dem 19. September wieder am Ansteigen und konnte so einen leicht höheren Kurs erreichen. Zum Ende dieser Woche ist der Kurs wieder leicht gefallen und notiert aktuell bei 145,23 Euro.

Ein Beitrag von Maximilian Weber.