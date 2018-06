Facebook-Aktie: Top-Niveau, riesige Chancen!

Die Facebook-Aktie hat in den vergangenen Monaten an den Märkten für viel Aufsehen gesorgt. Nach einem Kurssturz infolge des Datenskandals kam es zu einer starken Erholungsrallye. Jetzt eröffnen sich beste Chancen, meinen charttechnische Analysten. Denn die Aktie befindet sich in einem klaren und starken Aufwärtstrend, konstatieren die Spezialisten. Die nächsten Aufwärtschancen reichen bis zumindest 200 Euro, der runden und wichtigen Kursmarke, ... Mehr lesen?

Ein Beitrag von Moritz von Betzenstein.