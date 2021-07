Facebook-Aktie: Testet Kaufbereich im Vorfeld der Q1-Ergebnisse!

Das Volumen an der Nasdaq und NYSE war in diesem Monat knochentrocken, aber der Umsatz könnte in der kommenden Woche anziehen, da die Wall Street die Gewinnberichte von hochkarätigen Technologieaktien wie Alphabet, Microsoft, Apple, Amazon.com und Facebook erwartet. Die Facebook-Aktie ist Anfang April auf ein neues Hoch gestiegen, aber sie hat sich von den Höchstständen entfernt, während sie einen früheren Kaufbereich ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung