Facebook-Aktie: Oberster Gerichtshof entscheidet in Robocall-Klage!

Der U.S. Supreme Court stellt sich auf die Seite von Facebook, Inc. (NADSAQ: FB) in einem Fall, in dem der Social-Media-Riese beschuldigt wurde, ein Anti-Robocall-Gesetz des Bundes zu verletzen.

Was geschah

Die Klage wurde von Noah Duguid aus Montana im Jahr 2015 vor einem kalifornischen Bundesgericht eingereicht. Duguid beschuldigte Facebook, ihm wiederholt Textnachrichten über einen Anmeldeversuch geschickt zu haben, obwohl er kein Konto ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung