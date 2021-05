Facebook Aktie: Neues All-Time-High erreicht!

Satori Fund Gründer und Portfoliomanager Dan Niles mag Facebook Inc (NASDAQ:FB) für ein Wiedereröffnungsspiel, sagte er am Donnerstag in der “Squawk Box” von CNBC. Er glaubt, dass Facebook erhöhte Einnahmen durch Werbung sehen wird, sobald Reisen und Tourismus wieder aufheizen.

